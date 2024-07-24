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Türk Hava Yolları yüzde 40 indirim başlattı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 19:04 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 19:05
Türk Hava Yolları yüzde 40 indirim başlattı

Türk Hava Yolları temmuz ayından eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyayı duyurdu. Yüzde 40 indirimli bilet almanın şartları belli oldu. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için kampanyanın detaylarını açıkladı.

Türk Hava Yolları, tatilini Turkish Airlines Holidays ile Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İspanya ve İtalya'daki seçili noktalara planlayan müşterilerine yüzde 40'a varan indirimler veriyor. 

 Tatilini Turkish Airlines Holidays ile Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma destinasyonlarına www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile planlayanlara yüzde 40'a varan indirim sunuluyor.

Türk Hava Yolları'ndan yüzde 40 indirim başlattı - 1. Resim

KONAKLAMA TARİHLERİNE DİKKAT

THY'den yapılan açıklamaya göre kampanya, 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlarda, konaklamanın 01.07.2024-31.10.2024 tarihleri arasında olması kaydı ile geçerli.

 Sadece www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile indirimden yararlanılabiliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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