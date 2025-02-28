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 | İrem Çınar

Türk-İş açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı

Türk-İş’in şubat ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 324 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı 75 bin lirayı aştı. Mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5’in üzerinde artarak geçim maliyetlerini zorlaştırdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:54

Türk-İş, 2025 yılının Şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, bir önceki aya kıyasla 1.193 lira artarak 23 bin 324 liraya yükseldi. Böylece, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 1.220 liraya çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 75 BİN LİRAYI AŞTI

Öte yandan, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel giderleri de içeren yoksulluk sınırı, 75 bin 973 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen aya göre yaklaşık 3 bin 885 liralık bir artış anlamına geliyor. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 30 bin 206 liraya ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSEK SEYREDİYOR

Araştırma, özellikle mutfak harcamalarındaki yükselişin hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki artış, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,39 olarak kaydedildi. Yıllık bazda mutfak enflasyonu yüzde 43,47 olurken, son on iki aylık ortalama artış yüzde 57,73’e ulaştı.

Veriler, gıda fiyatlarında yaşanan kesintisiz yükselişin hanelerin alım gücünü giderek daha fazla zorladığını gösteriyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması ise geçim sıkıntısının derinleştiğini ortaya koyuyor.

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Yoksulluk sınırı 2025 kaç TL?
Yoksulluk sınırı, 72 bin 88 liradan 75 bin 973 liraya çıktı.
ETİKETLER
#türk-iş
#türki̇ş
#açlık sınırı
#yoksulluk sınırı
#Ekonomi
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