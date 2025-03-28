Türk-İş açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı

Türk-İş’in Mart ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 615 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı 76 bin 922 liraya çıktı. Mutfak enflasyonu ise martta yüzde 1,25 oranında artarak geçim maliyetlerini zorlaştırdı.

Türk-İş, 2025 yılının Şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, bir önceki aya kıyasla 291 lira artarak 23.615 liraya yükseldi. Böylece, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 1511 liraya çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 75 BİN LİRAYI AŞTI

TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan rapor şöyle;



"Ülkemizde insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilme imkânı çoğu ücretli çalışan için mümkün olmamaktadır. İşveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenen ve fakat işçi kesiminin karara katılmadığı net asgari ücret tutarı 22.104,67 TL iken sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti ise bu ay 30.617,43 TL olarak hesaplandı. Aradaki fark 8.512 TL. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Yoksulluğun azaltılması ve giderek ortadan kaldırılması, çalışanların satın alma gücünün iyileştirilmesi bir an önce sağlanmalıdır.



TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla, her ay düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Mart ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615,12 TL’ye çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSEK SEYREDİYOR

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922,23 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 30.617,43 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Mart 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti. 2025 yılının ilk üç ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,00 oranında hesaplandı. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,62 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 olarak gerçekleşti.