TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2025 sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rapora göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.413,17 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 86.036,38 TL’ye

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 33.982,24TL ’ye yükseldi.

HAZİRAN AYI RAKAMLARINA KIYASLA YÜKSELDİ

Haziran ayında açlık sınırı 25 bin 115 TL, yoksulluk sınırı 85 bin 65 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 33 bin 586,82 TL olarak açıklanmıştı.

MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİ

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Temmuz 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 42,60 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi aylık artış oranı ise yüzde 25,28 oranında oldu.