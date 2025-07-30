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 | Bengü Sarıkuş

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

TÜRK-İŞ temmuz ayına yönelik açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 26 bin 413 TL'ye yükselirken yoksulluk sınırı 86 bin 36 TL’ye yükseldi.

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TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:28

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (), her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve araştırmasının Temmuz 2025 sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rapora göre;

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı () 26.413,17 TL’ye,

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 86.036,38 TL’ye

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 33.982,24TL ’ye yükseldi.

HAZİRAN AYI RAKAMLARINA KIYASLA YÜKSELDİ

Haziran ayında açlık sınırı 25 bin 115 TL, yoksulluk sınırı 85 bin 65 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 33 bin 586,82 TL olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİ

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Temmuz 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 oldu.

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Yıllık ortalama artış ise yüzde 42,60 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ açıkladı: Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Yılın ilk yedi aylık artış oranı ise yüzde 25,28 oranında oldu.

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ETİKETLER
#türkiye
#türk-iş
#açlık sınırı
#yoksulluk sınırı
#Enflasyon
#Mutfak Enflasyonu
#Yaşama Maliyeti
#Ekonomi
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