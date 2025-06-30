TÜRK-İŞ açıkladı! Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı!

TÜRK-İŞ'in Haziran ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.115 TL'ye, yoksulluk sınırı 85.066 TL'ye çıktı. Mutfak enflasyonu ise yüzde 4,08 oranında artış gösterdi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Haziran ayınca açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı 85 bin 066 TL'ye yükseldi.

YILLIK YÜZDE 37,60 ARTIŞ

Konfederasyonun çalışmasına göre gıda fiyatları aynı ayda aylık yüzde 4,08, yıllık yüzde 37,60 artış gösterdi.

Açıklamada "TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Haziran ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.