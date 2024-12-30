TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı! Asgari ücret detayı dikkat çekti

30 Aralık 2024 16:09 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:14

Türk-İş, aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Gelen verilere göre, aralık ayında açlık sınırı 21 bin 83 TL'ye, yoksulluk sınırı da 68 bin 675 TL'ye yükseldi. 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret ile açlık sınırı arasında sadece 1021 lira kaldı.

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Türk-İş​, aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu. TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 olarak gerçekleşti. AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ KOVALIYOR TÜRK-İŞ verilerine göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21.083,28 TL'ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 68.675,17 TL'ye,

bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 27.364,71 TL 'ye çıktı. ASGARİ ÜCRET HESABA GEÇMEDEN ERİDİ TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisi olan açlık ve yoksulluk sınırı rakamları dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi. 22.104 TL'lik yeni asgari ücret ile açlık sınırı arasında sadece 1021 liralık fark oluştu. Hesaplara Şubat ayı itibarıyla yatmaya başlayacak asgari ücret açlık sınırına yaklaşmış oldu. İlgili Haberler En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı