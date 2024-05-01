Türk-İş başkanından kıdem tazminatı çıkışı! "Türkiye'yi durdururuz" dedi

01 May 2024 16:46 - Güncelleme : 01 May 2024 16:57

Bursa'da 1 Mayıs için yapılan etkinliğe katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Atalay çalışanlardan alınan vergilerde ve kıdem tazminatında düzeltme yapılması gerektiğini ifade etti.

Vergi düzenlemesi ve kıdem tazminatı konusunda mücadelelerinin süreceğini aktaran Atalay şunları kaydetti:

BİR AN EVVEL DÜZELTİLMELİ

"Her alanda bedel ödemeye devam ediyoruz. Vergiyle ilgili 12 ay çalışıyoruz. Bir senede bir bölüm arkadaşımız 10, bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor. Bu adil değil, bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu doğru değil. Bir an evvel düzeltilmeli. Ekim ayında kanun Meclis'e gelene kadar her alanda olacağız.

Sendikalarla bu mücadeleyi vermezsek, temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam eder. Bu vergi ile ilgili 4 ay evvel Türk-İş genel kurulunu yaptık. Aldığımız kararlardan bir tanesi, kıdem tazminatını ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. Aynen aynı noktadayız. Bir adım geri yapmayız. Allah şahidimdir, Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha”

YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR

Yeni anayasanın günlerdir konuşulduğunu belirten Başkan Atalay, “Yeni anayasa yapılır mı, Yapılmaz mı bilmem Ama Türk-İş'in, sendikaların bir talebi var. Yeni anayasanın adını bırakın. İşçiyle ilgili yeni bir anayasa düzenlemeye bizim ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Mahkemeye gidiyorsun. Örgütleniyorsun. Bin kişilik iş yerinde, 970 kişiyi üye yapıyorsun. Mahkeme yedi sene sürüyor" diyen Atalay, "Bu sürdürülebilir bir durum değil. Onun için işçilerin anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu yeni bir anayasada yasal düzenleme yapılmadığı müddetçe biz bu sorunları, problemleri, bu kürsüler anlatmaya devam ederiz. Onun için taleplerimizin başında. Anayasası geliyor. Bir an evvel çıksın” şeklinde konuştu.

Atalay, "İşçi maaşı, kıdem tazminatı ve vergi diliminin düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha" dedi.