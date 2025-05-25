Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi

TÜRKONFED, Ankara’daki toplantısında iş dünyasının bilanço kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Başkan Süleyman Sönmez, Anadolu’da yatırım ve istihdamda düşüş yaşandığını, tedarik zincirinde çözülmeler görüldüğünü söyledi. Yapısal reform çağrısı yapan Sönmez, “Yara bandı çözümler sorunu büyütür” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 17:39

TÜRKONFED çatısı altındaki 26 bölgesel ve 5 sektörel federasyonun başkanları, Ankara’daki toplantıda bir araya geldi. Ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anadolu’da yatırım eğiliminde düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme görüldüğünü belirtti.

Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi

TÜRKONFED’in çatısı altındaki 26 bölgesel, 5 sektörel federasyonun başkanı Ankara’da bir araya geldi. İş dünyasının artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bir bilanço kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Anadolu'da, yatırım eğiliminde keskin bir düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme belirtilerini çok net görüyoruz. Ancak bugün içinde bulunduğumuz ortamda, ekonominin yanı sıra demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma, cinsiyet eşitsizliği, hukuk ve adalet başlıklarında da somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacımız var. Bunlara çözüm üretmeden hayata geçirilecek ‘yara bandı’ tarzındaki uygulamalar, uzun vadede yarayı derinleştirecektir” dedi.

Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi

“İş dünyası artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bilanço kriziyle karşı karşıya” diyen Sönmez, mevcut politikaların yapısal çözümler içermemesi halinde uzun vadede daha derin sorunlar yaratacağı uyarısında bulundu. Demokrasi, çevre, dijitalleşme, cinsiyet eşitsizliği ve hukuk gibi alanlarda da kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sönmez ayrıca, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı 3D vizyonlarının stratejik özerklik politikalarıyla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Enerji ekipmanları, yarı iletkenler ve savunma sanayi gibi kritik alanlarda stratejik planlamalar şart” dedi.

Toplantıda söz alan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerek, “Birlikte daha fazla üreterek güçleneceğiz” dedi. İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci ise Ankara’nın artık savunma sanayi ve üretiminin de başkenti olduğunu söyledi.

Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi

Toplantıda federasyon başkanları yeni dönem hedeflerini paylaşırken, dijitalleşme ve kurumsal kapasite artırımı gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı
Oran yüzde 53 oldu, kâr 4 ayın zirvesine çıktı! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka
ETİKETLER
#Iş Dünyası
#Iş Dünyası
#TÜRKONFED
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.