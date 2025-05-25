Türk iş dünyasında bilanço krizi tehlikesi

TÜRKONFED, Ankara’daki toplantısında iş dünyasının bilanço kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Başkan Süleyman Sönmez, Anadolu’da yatırım ve istihdamda düşüş yaşandığını, tedarik zincirinde çözülmeler görüldüğünü söyledi. Yapısal reform çağrısı yapan Sönmez, “Yara bandı çözümler sorunu büyütür” dedi.

TÜRKONFED çatısı altındaki 26 bölgesel ve 5 sektörel federasyonun başkanları, Ankara’daki toplantıda bir araya geldi. Ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anadolu’da yatırım eğiliminde düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme görüldüğünü belirtti.

TÜRKONFED’in çatısı altındaki 26 bölgesel, 5 sektörel federasyonun başkanı Ankara’da bir araya geldi. İş dünyasının artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bir bilanço kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Anadolu'da, yatırım eğiliminde keskin bir düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme belirtilerini çok net görüyoruz. Ancak bugün içinde bulunduğumuz ortamda, ekonominin yanı sıra demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma, cinsiyet eşitsizliği, hukuk ve adalet başlıklarında da somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacımız var. Bunlara çözüm üretmeden hayata geçirilecek ‘yara bandı’ tarzındaki uygulamalar, uzun vadede yarayı derinleştirecektir” dedi.

“İş dünyası artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bilanço kriziyle karşı karşıya” diyen Sönmez, mevcut politikaların yapısal çözümler içermemesi halinde uzun vadede daha derin sorunlar yaratacağı uyarısında bulundu. Demokrasi, çevre, dijitalleşme, cinsiyet eşitsizliği ve hukuk gibi alanlarda da kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sönmez ayrıca, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı 3D vizyonlarının stratejik özerklik politikalarıyla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Enerji ekipmanları, yarı iletkenler ve savunma sanayi gibi kritik alanlarda stratejik planlamalar şart” dedi.

Toplantıda söz alan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerek, “Birlikte daha fazla üreterek güçleneceğiz” dedi. İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci ise Ankara’nın artık savunma sanayi ve üretiminin de başkenti olduğunu söyledi.

Toplantıda federasyon başkanları yeni dönem hedeflerini paylaşırken, dijitalleşme ve kurumsal kapasite artırımı gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.