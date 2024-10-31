Türk-İş duyurdu! Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

31 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:16

Türk-İş açlık sınırı 20 bin TL'nin üzerine çıktı. Açlık sınır ile 17 bin lira olan asgari ücret arasındaki fark 3 bin 430 TL oldu. Aynı ayda, gıda fiyatları aylık yüzde 3,03, yıllık yüzde 49,31 arttı.

Türkiye​ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) açlık ve yoksulluk sınırı​ Ekim 2024 verileri açıklandı. Açlık sınırı​ 19 bin 830 TL’den 20 bin 431 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 liradan 66 bin 553 liraya yükseldi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ​ Konfederasyonu tarafından, yapılan araştırmanın 2024 Ekim ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.431,83 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66.553,19 TL’ye çıktı.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ 26 BİN LİRAYI AŞTI

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 26.526,77 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatları aylık yüzde 3,03, yıllık yüzde 49,31 arttı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 49,31 YÜKSELDİ

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,03 oranında gerçekleşti. On aylık değişim oranı yüzde 41,57 oldu.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 49,31 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 68,07 olarak gerçekleşti.