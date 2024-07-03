TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in üç genel başkanı enflasyon ve asgari ücret için toplandı

03 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:03

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TCMB metninde enflasyon vurgusu! Mevduat faizleri ve gıda fiyatlarına dikkat çekildi

TCMB metninde enflasyon vurgusu! Mevduat faizleri ve gıda fiyatlarına dikkat çekildi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK sendikaları bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi, enflasyon ve asgari ücret konularını görüşmek üzere toplantı yaptı.

Oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

SENDİKALAR VERGİ, ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETİ GÖRÜŞTÜ

TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç konfederasyonun genel başkanı enflasyon gündemiyle toplandı.

Genel başkanlar, bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturacak.

Bu bildiri daha sonra kamuoyuna ilan edilecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, maaşlar, vergiler, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirleri masaya yatırıldı.

Bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulması kararlaştırıldı.

oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla basınla paylaşılacak.