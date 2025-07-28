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 | Banu İriç

TÜRK-İŞ ilk grev kararını duyurdu: 'Amaç olarak görmedik'

Kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında zam teklifinin beklentilerini karşılamadığını söyleyen TÜRK-İŞ ilk grev kararını duyurdu.

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TÜRK-İŞ ilk grev kararını duyurdu: 'Amaç olarak görmedik'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:57

Hükümetle kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde yapılan artış oranlarının beğenilmemesi üzerine ilk kararının uygulanacağı günü açıkladı.

TÜRK-İŞ ilk grev kararını duyurdu: 'Amaç olarak görmedik'

"GREVİ ARAÇ GÖRDÜK"

Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamasında ilk greve çıkacak kurumları açıklayarak "Sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, heyetlerin protokol kapsamında bugüne kadar 7 kez toplandığını söyledi.

Gelinen noktada hükümetin ilk teklifinin yüzde 16, sonraki teklifinin yüzde 17 olduğunu anımsatan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz'da 2025'in ilk 6 ay için yüzde 24 zam, ikinci 6 ay için de gerçekleşen enflasyon teklifi açıkladığını anımsattı.

Kendilerine resmi teklif gelmediğini ifade eden Atalay, "Aradan 5 gün geçti, bir daha görüşme olmadı. Bunu yüzde 10'a, yüzde 11'e çekelim gibi laflar duyuyoruz. Elimizde bilgi yok, belge yok. Cuma günü Eti Maden ilk grev kararını uygulayacak. Cumartesi günü madenci sendikamız grevi uygulamak durumunda." diye konuştu.

TÜRK-İŞ ilk grev kararını duyurdu: 'Amaç olarak görmedik'

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPILACAK

Bu alanda 210 günün geride kaldığını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir yıldır vergi, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz. Kamuoyunun önünde Türkiye'nin değişik bölgelerinde miting yaptık. Biz sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük. İşçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili Sayın Bakan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bir cevap gelmedi. Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle basın açıklaması yapacağız.

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#türk-iş
#Çalışma Bakanlığı
#grev
#zam oranları
#Kamu Sektörü İş Birliği
#Ekonomi
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