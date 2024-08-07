TÜRK-İŞ'ten yüzde 24,73'lük zam çıkışı! Toplu sözleşmelere dikkat çekti: Tüm memurları ilgilendiriyor

07 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:11

Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde! Altın ve gümüşte kritik veriler belli oldu

Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde! Altın ve gümüşte kritik veriler belli oldu

Enflasyon farkıyla ortaya çıkan ve maaşlara yansıtılan yüzde 24,73'lük zam, toplu iş sözleşmelerindeki yürürlük sürelerinin birbirinden ayrı aylarda başlaması nedeniyle farklılıklara neden oldu. Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) sorunun çözülmesi için toplu iş sözleşmelerinin sürelerine bakılmadan zammın tüm sözleşmelere uygulanmasını istedi.

ZAM FARKI ORTAYA ÇIKTI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay Başkanlığında toplanarak çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüştü. Toplantının ardından yayınlanan bildiride ise kurul tarafından alınan kararlara yer verildi.

Toplantı çerçevesinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı ifade edildi.

TÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANSIN

TÜRK-İŞ, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanmasını talep etti.

VERGİ ADALETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.”

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bildiride yer alan taleplere ilişkin çalışmalara devam edileceği de ifade edilerek, “Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulunuldu.