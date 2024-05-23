Türk kahvesine zam geldi, tiryakiler için lüks oldu! Artık gram gram satılıyor

23 May 2024 11:29 - Güncelleme : 23 May 2024 11:35

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Ekmeğe gizli zam! Bu kez gramajıyla oynadılar

Ekmeğe gizli zam! Bu kez gramajıyla oynadılar

Yüksek enflasyon ve dövizdeki artış hemen hemen tüm sektörleri etkiliyor. Bu kez tiryakilere zam haberi geldi. Türk kahvesine artış yapıldı. Türk kahvesinin fiyatında sadece geçen ay yüzde 15’in üzerinde fiyat artışı yaşandı. 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 46’TL’yi buldu.

ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Hemen hemen her alanda yapılan zamlardan bu kez Türk kahvesi de nasibini aldı. Geçen aydan bu yana Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Türk kahvesinin kilosu 460 TL oldu. Eminönü esnafı ise gelen zammın döviz bazlı ve giderlerin yükselmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

DÖVİZ VE MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Türk kahvesi satışlarının iyi olduğunu belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 TL civarındaydı, şu anda ise 460 TL" dedi.

"Türk kahvesine gelen zammı döviz bazlı olmasını ve giderlere bağlıyoruz" diyen Yavuzer, şöyle devam etti: "Eskiden kilo şeklinde alıyordu vatandaş, şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar."

ARTIK TADIMLIK GRAMLA ALINIYOR

Kahveye yapılan zammı fazla bulan bir vatandaş ise “Eskisi gibi kilo olarak alamıyoruz. 100 gram alabildim. Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. İnsanlar artık bunu bile ağız tadıyla içemeyecek” diye konuştu.