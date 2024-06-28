Türk Lirası için BofA'dan yatırımcıya uyarı!

28 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:54

ABD'nin önemli finans kuruluşlarından Bank of America (BofA) stratejistleri Türk Lirası carry trade pozisyonları için yatırımcılara uyarılarda bulundu.

UZUN POZİSYONDA RİSK OLUŞTURUYOR

BofA stratejistleri "Türk lirası forward, tahvil ve hisse senetlerindeki pozisyonlar kalabalıklaşıyor. Bu pozisyonların azaltılması lira uzun pozisyon işlemler için bir risk oluşturuyor" dedi.

Bloomberg'in aktardığına göre, aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu stratejistler, yayımladıkları notta “Forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşmış olabileceğini hesaplıyoruz. Sonuç olarak, pozisyonlanmadaki azalma Türk lirasında uzun pozisyon işlemleri için bir risk teşkil ediyor” diye yazdı.

HEDEFE ULAŞINCA KAPATILDI

Stratejistler yine de ABD istihdam verilerinin son dönemde beklenenden yüksek gelmesi sonucu oluşan piyasa tepkisi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) şahin söylemi sebebiyle bunun için çıtanın yüksek olduğunu ekledi.

Stratejistler ayrıca Çek korunası karşısında Türk lirası alım işlem tavsiyesini hedefe ulaşıldığı için kapattı. BofA, mayıs ayında 3 aylık forward yoluyla Çek korunası karşısında Türk lirası alım önermişti.