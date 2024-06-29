Türk Lirası mevduat faizi için Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi
Türk Lirası mevduat faizleri son iki ayda 10 puan geriledi. Merkez Bankası TL mevduat faizlerini yukarı çekecek adımlar attı. Bankaların mevduatlardaki aylık getiri oranları belli oldu.
Merkez Bankası (TCMB) bankalara TL cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti. Böylelikle bankalararası piyasada TL likiditesini azalırken mevduat faizlerinin yükselmesi sağlanacak.
Mevduata yatırım yapanlar faiz getirilerindeki gelişmeleri merak ediyor. İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük aylık getiri rakamları...
MERKEZ'DEN TL MEVDUAT İÇİN YENİ ADIM
Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.
Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu. Böylelikle bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizleri yükselecek.
İşte bankalardaki mevduat faizi oranları
Akbank
Yıllık Faiz Oranı: %48,00
Vade Sonu Net Bakiye: 1.558.073 TL
Net Kazanç: 58.073 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 58.229,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.558.229,51 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 48.395 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.395 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 63.081,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.563.081,97 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 61.868,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.561.868,85 TL
CEPTE TEB
Yıllık Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 64.123 TL
Vade Sonu Tutar: 1.564.123 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45,50
Net Kazanç: 55.049 TL
Vade Sonu Tutar: 1.555.049 TL
1 milyon liranın 32 günlük getirisi ise şöyle:
ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 41.358,90 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL