Türk Lirası mevduat faizi için Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi

29 Haziran 2024 12:40 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:48

Gram altında bir ayda 250 TL'lik kayıp! Kuyumculardan altın fiyatları için yıl sonu tahmini

Gram altında bir ayda 250 TL'lik kayıp! Kuyumculardan altın fiyatları için yıl sonu tahmini

Merkez Bankası (TCMB) bankalara TL cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti. Böylelikle bankalararası piyasada TL likiditesini azalırken mevduat faizlerinin yükselmesi sağlanacak.

Mevduata yatırım yapanlar faiz getirilerindeki gelişmeleri merak ediyor. İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük aylık getiri rakamları...

MERKEZ'DEN TL MEVDUAT İÇİN YENİ ADIM

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Banka ayrı bir yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu. Böylelikle bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve dolayısıyla mevduat faizleri yükselecek.

İşte bankalardaki mevduat faizi oranları

Akbank

Yıllık Faiz Oranı: %48,00

Vade Sonu Net Bakiye: 1.558.073 TL

Net Kazanç: 58.073 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 58.229,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.558.229,51 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 48.395 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.395 TL

ING Bank

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 63.081,97 TL

Vade Sonu Tutar: 1.563.081,97 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 61.868,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.561.868,85 TL

CEPTE TEB

Yıllık Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 64.123 TL

Vade Sonu Tutar: 1.564.123 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %45,50

Net Kazanç: 55.049 TL

Vade Sonu Tutar: 1.555.049 TL

1 milyon liranın 32 günlük getirisi ise şöyle:

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.547,95 TL

Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.791,78 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.358,90 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.169,86 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL