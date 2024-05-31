Türk Lirası zincirlerini kırdı, 33 ay sonra ilk!

31 May 2024 15:37 - Güncelleme : 31 May 2024 16:18

Türk Lirası mayıs ve nisan aylarında üst üste iki kere dolar karşısında değer kazanarak 33 ay sonra bir ilki gerçekleştirdi.

2 AY ÜST ÜSTE DEĞER KAZANDI

Türk Lirası atılan adımlar sonrasında mayısta nisan ayına benzer şekilde değer kazandı. TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak arttı. Dolar/TL mayıs ayını 32,22 seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyor.

Dolar karşısında iki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, bu seviyelerden kapanırsa mayıs ayında yüzde 0,5 değer kazanmış olacak.

AĞUSTOS 2021’DEN BERİ İLK

Sözcü'de yer alan habere göre, Türk Lirası 2023 Eylül ayından dolar karşısında değer kaybetti. Mart ayında dolara karşı yüzde 3,5 ile temmuzdan bu yana en belirgin değer kaybını yaşadı. 2023 Nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancında tamamladı.

Bu veriler ışığında TL 33 ay sonra ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazanmış olacak. Dolar mayıs ayında TL karşısında değer kaybetse de Euro/dolar paritesinin artması ile Euro, Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 1,7 değer kazandı.

MEVDUAT GETİRİLERİ DE ARTTI

Türk Lirası ile beraber TL mevduat faizleri de yükselişe geçti. Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları; 1 aya kadar vadeli mevduatta faiz geçtiğimiz hafta yüzde 56,08 olurken 3 aya kadar mevduatlarda faiz geçen hafta yüzde 61,77 oldu.

6 aya kadar mevduatlarda faiz geçtiğimiz hafta yüzde 59,23, 1 yıla kadar mevduatlarda faiz ise 50,59 olarak uygulandı. Faiz getirileri bankadan bankaya farklılık gösterse de 100 bin TL'lik mevduat için 32 gün vadeli hesaptan gelen kazanç, stopaj kesintisi ile birlikte yaklaşık 4 bin 300 TL civarında oldu.