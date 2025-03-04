Türk lirasında ani geri çekilme! Merkez Bankası’ndan kritik açıklama: 5 ayın ardından ilk

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Şubat ayında hafif bir düşüşle 74,96 seviyesine geriledi. Böylece, Türk lirasının reel değerini yansıtan bu gösterge, Ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş kaydetmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksini yayımladı. Buna göre, ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşan reel efektif döviz kuru, şubat ayında 0,34 puanlık düşüşle 74,96 seviyesine geriledi. Böylece, Türk lirasının reel değeri ağustos ayından bu yana ilk kez azalmış oldu.



Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücündeki değişimleri ölçen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Endeksin yükselmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını ve Türk mallarının yabancı mallara kıyasla fiyatının arttığını gösterirken, düşüş ise yabancı malların görece daha ucuz hale geldiğine işaret ediyor.