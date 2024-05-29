Türk Lirası'nda mayıs kazancı: TL değerine değer katarken gözler kritik veriye çevrildi

29 May 2024 12:10 - Güncelleme : 29 May 2024 12:13

Fahiş fiyat için hükmü verildi, 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası geliyor

Fahiş fiyat için hükmü verildi, 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası geliyor

Enflasyonla mücadele ve sıcak para akışının hızlanmasına yönelik olarak ekonomi yönetimi bir süredir değerli TL için önemli adımlar atıyor. Alınan önlemler kapsamında TL’nin mayıs ayını değer kazancı ile kapatması bekleniyor.

YÜZDE 0,5 DEĞERLE GÜNÜ KAPATACAK

Yatırımcı yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri gündemini takip etmeye devam ederken Dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 32,24 seviyelerindeki seyrini korudu. Kur, iki haftadır dar bir bantta seyrederken TL, mayıs ayını yüzde 0,5 kazanım ile kapatmaya hazırlanıyor.

TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Piyasalarda cuma günü saat 10.00'da açıklanacak olan ilk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi bekleniyor. Reuters anketine katılan uzmanlar Türkiye ekonomisinin güçlü iç tüketimin de etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyümesi, 2024'ün tamamında ise daha dengeli bir kompozisyon ile büyümenin yüzde 3,2'de kalması bekleniyor.

Bunun öncesinde ise TCMB döviz rezervlerindeki güçlü toparlanmanın devam ettiğini göstermesi beklenen rezerv verileri izlenecek.

REZERVLERDE GÖZLE GÖRÜLEN ARTIŞ

Bankacılar tarafından yapılan hesaplamalara göre, TCMB'nin swap hariç net rezervinde geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar artış kaydedildi. Bu rakamlar rezervlerin yerel seçim öncesindeki-65.5 milyar dolar tarihi düşük seviyesinden -6 milyar dolara iyileştiğini gösteriyor.

Bankacılar toparlanmanın bu hızda sürmesi halinde swap hariç net rezervin sonraki hafta artıya geçebileceğini belirtirken hesaplamalara göre TCMB'nin toplam brüt rezervi de geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142.3 milyar dolara, net rezervi ise 5,3 milyar dolar artışla 39,1 milyar dolara yükseldi.

YURT İÇİ VERİLER BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın resmi döviz rezervleri perşembe günü saat 14:30’da açıklanacak. Aynı gün mayıs ayı ekonomi güven endeksi, Nisan ayı nihai dış ticaret verileri ve geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri yayımlanacak.