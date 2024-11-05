Türk lirasının TÜFE karşısında reel değeri yükseldi! 3,5 yılın zirvesini gördü

05 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:29

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1,96 puan artarak 64,82'ye yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, TL'nin reel değeri 43 ayın en yükseğine çıkmış oldu.

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Türk lirasının reel değeri, Tüketici Fiyat Endeksi bazında artış gösterdi. Bir önceki ay 62,86 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim ayında 64,82 seviyesine çıktı. Böylece TL'nin reel değeri 3,5 yılın zirvesinde çıkmış oldu.

TL'NİN REEL DEĞERİ 3,5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ekim verisini açıkladı.

Endeks eylülde 62,78 seviyesindeydi. TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ekimde 64,82 seviyesine çıktı. Endeks böylece Mart 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.





