Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk mühendislerden uzaya 30 uydu! Yerli fırlatma sisteminde yeni dönem

Türkiye, alçak yörüngede (LEO) küresel oyuncu olma hedefiyle uzay çalışmalarına hız verdi. Türk mühendisler bugüne kadar 30 uyduyu uzaya gönderdi. Şimdi ise yerli uydu fırlatma sistemleri Şimşek-1 ve Şimşek-2 ile kendi uydularını fırlatmaya hazırlanıyor. İlk test 2027’de yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk mühendislerden uzaya 30 uydu! Yerli fırlatma sisteminde yeni dönem
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:21

yeryüzünün 350-550 kilometre yüksekliğindeki yakın yörüngede (LEO) global oyuncu olmak için kolları sıvadı. Takım uydu çalışmalarının yaygınlaştırılması için ve Sanayi Bakanlığı tarafından özel sektör temsilcileri desteklenirken, Türk mühendisler tarafından bugüne kadar 30 yakın yörünge uydusu yapılarak uzaya fırlatıldı.

Türk mühendislerden uzaya 30 uydu! Yerli fırlatma sisteminde yeni dönem

mevcutta 6 haberleşme uydusu ile jeostatik ekvatoral yörüngede (GEO) hakimiyetini sürdürüyor. Yeni uyduları uzaya fırlatacak yerli fırlatma istasyonu Şimşek-1'in çalışmalarına da başlanıldı. Asgari 400 kg ağırlığındaki uyduları, yüksekliği en az 550 km olan alçak dünya yörüngesine yerleştirebilecek kapasitedeki Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin, ilk fırlatma testi 2027'de yapılacak.

1500 kilogram ağırlığındaki uyduları, 700 kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere kavramsal tasarım faaliyetleri devam eden Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesi ise bu yıl sonuna kadar projelendirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor! İşte 27 Temmuz 2025 dolar ve Euro fiyatları
Emekliliğiniz tehlikede olabilir! Asgari ücret oyununun bedeli
ETİKETLER
#türkiye
#uzay
#savunma sanayii başkanlığı
#türksat
#Uydu Teknolojisi
#Şimşek-1
#Şimşek-2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.