Türk mühendislerden uzaya 30 uydu! Yerli fırlatma sisteminde yeni dönem

Türkiye yeryüzünün 350-550 kilometre yüksekliğindeki yakın yörüngede (LEO) global oyuncu olmak için kolları sıvadı. Takım uydu çalışmalarının yaygınlaştırılması için Savunma Sanayii Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından özel sektör temsilcileri desteklenirken, Türk mühendisler tarafından bugüne kadar 30 yakın yörünge uydusu yapılarak uzaya fırlatıldı.

Türksat mevcutta 6 haberleşme uydusu ile jeostatik ekvatoral yörüngede (GEO) hakimiyetini sürdürüyor. Yeni uyduları uzaya fırlatacak yerli fırlatma istasyonu Şimşek-1'in çalışmalarına da başlanıldı. Asgari 400 kg ağırlığındaki uyduları, yüksekliği en az 550 km olan alçak dünya yörüngesine yerleştirebilecek kapasitedeki Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin, ilk fırlatma testi 2027'de yapılacak.

1500 kilogram ağırlığındaki uyduları, 700 kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere kavramsal tasarım faaliyetleri devam eden Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesi ise bu yıl sonuna kadar projelendirilecek.