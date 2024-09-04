Türk müteahhitler ülkeye 11,2 milyar dolar kazandırdı! Türkiye müteahhitlik sektörü savaş ve salgın dinlemiyor

04 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:53

Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk 8 ayında yurt dışında 11,2 milyar dolarlık proje üstlendi. Türkiye'nin müteahhitlik sektörü, son yıllarda koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu risklere rağmen dünya genelinde önemli bir performans sergiledi.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ BAŞARIYA KOŞUYOR

2019 sonu ve 2020'de pandemi nedeniyle gerçekleştirilen uluslararası proje sayısında önemli düşüş yaşansa da, sektörde sonraki yılda toparlanma sinyalleri görüldü.

Türk müteahhitlik sektörü, küresel ekonomik sıkıntılara ve Ukrayna'daki savaşa rağmen geçen yıl 28,1 milyar dolar tutarında 433 uluslararası projeyi hayata geçirdi.

Türkiye müteahhitlik sektörü bu yılın 8 ayında yurt dışında 148 proje üstlendi.

Ortalama proje bedeli geçen yıl 64,9 milyon dolardan 2024'te 75,7 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM 11,2 MİLYAR DOLARLIK ULUSLARARASI PROJE

Türk müteahhitlik sektörü, 1972 yılından bu yana bu yılın ağustos ayına kadar 137 ülkeyle 12 bin 277 proje gerçekleştirirken, en fazla proje Rusya'da gerçekleştirildi.

Rusya'da 1972'den 2024 Ağustos'una kadar yürütülen müteahhitlik projelerinin tutarı 102,3 milyar dolara ulaşırken, en çok çalışılan ikinci ülke olan Türkmenistan'da aynı dönemde 53,3 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi.

Türk müteahhitlik sektörü 1972'den bu yana Irak'ta 34,9 milyar dolar, Libya'da 31 milyar dolar, Kazakistan'da ise 29,5 milyar dolarlık projeye imza attı.

Türkiye müteahhitlik sektörünün yurt dışında gerçekleştirdiği projelerin yüzde 13,9'unu otoyol, tünel ve köprü, yüzde 13,8'ini konut projeleri oluştururken, enerji santralleri yüzde 8,6, ticaret merkezleri yüzde 7,1, havalimanı yatırımları ise yüzde 6,6 oranında gerçekleşti.