Türk müteahhitlerden Suudi Arabistan çıkartması!

28 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:14

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nun ekim ayı sayısını yayımladı. Bu yılın ilk dokuz ayında Türk müteahhitler en çok Suudi Arabistan'da iş üretti.

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Türk müteahhitlerin en çok faaliyet gösterdikleri ülke belli oldu. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu ekim sayısına göre, Türk müteahhitler yılın 9 ayında 2,3 milyar dolarla yurt dışında en çok Suudi Arabistan'da iş üstlendi.

İKİNCİ SIRADA CEZAYİR VAR

Raporda, bu yıl ocak-eylül döneminde Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 11,8 milyar dolar tutarında 161 proje üstlenildiği bildirildi. Sektörün uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 137 ülkede üstlenilen 12 bin 297 projeyle 515,8 milyar dolara ulaştığının aktarıldığı raporda şunlar kaydedildi:

"Yılın 9 ayında yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 2,3 milyar dolarla Suudi Arabistan olurken, 1,7 milyar dolarla Cezayir ikinci, 1,2 milyon dolarla Gabon üçüncü sırada yer almıştır."

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ SINIRLANABİLİR

Yılın üçüncü çeyreğinde dezenflasyon sürecinin etkilerinin inşaat sektöründe daha da belirginleştiğinin ve sıkılaştırma politikalarının finansman üzerindeki etkisinin ağırlaştırıldığı ifade edildi. Raporda yer alan bilgilerde "Özellikle kredi büyümesine getirilen sınırlar, yüksek finansman maliyetleri ve likiditenin azaltılması, önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün büyümesini sınırlayacak en önemli unsurlar olarak öne çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yurt dışında üstlenilen projelerde Türk bankalarının teminat mektuplarının doğrudan kabul edilmemesi sorununun çözümü için çalışmaların TMB öncülüğünde sürdürüldüğü de kaydedildi.