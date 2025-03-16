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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Türk öğrenciler dolarla para kazanıyor! Okulu bıraktıran o meslek hem fırsat hem risk

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte freelance çalışma modeli dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılıyor. Ekonomik belirsizlikler ve değişen iş gücü dinamikleri, şirketleri esnek çalışma modellerine yöneltirken, bireyler de bağımsız çalışarak gelirlerini artırma yoluna gidiyor. Ancak, serbest çalışanlar için kazanç fırsatları kadar ekonomik riskler de gündemde. Üniversite öğrencilerine dolarla para kazanma imkanı tanıyan Freelancer ekonomisi büyüyor. Ancak şu an için şirket kurmadan hizmet veren freelancer’lar, belirli bir limitin üzerindeki gelirler için stopaj ve KDV yükümlülükleri ile karşılaşabilir.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 13:21

Üniversite öğrencileri dolar kazanma imkanı tanıyan freelancer sisteminde çalışarak okulu bırakıyor. 2024 yılında Türkiye’de serbest çalışanların sayısında önemli bir artış gözlemlendi. Uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması, yazılım, grafik tasarım, içerik üretimi, çeviri ve danışmanlık gibi alanlarda çalışan freelancer’lara uluslararası pazarlara açılma imkanı sundu. Pastadan paylarına düşeni almak isteyen gençler aylık 2.000 dolardan fazla gelir elde edebiliyor. İşte serbest çalışanlar için yeni fırsatlar ve riskler.

FREELANCER NE DEMEK?

Freelance, bağımsız çalışma olarak da bilinir ve belirli bir işverene bağımlı olmadan farklı projelerde çalışarak gelir elde etmeyi ifade eder. Bir birey, serbest çalışma yoluyla bağımsız bir meslek sahibi oluyor ve işlerini kendi takvimine ve tercihlerine göre yönetiyor. Özellikle Fiverr ve Upwork olarak bilinen iki temel platform üzerinden yürüyen sektör çalışanlarına dolarla para kazanma imkanı sağlıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DOLARLA MAAŞ

2024 yılında Türkiye’de serbest çalışanların sayısında önemli bir artış gözlemlendi. Uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması, yazılım, grafik tasarım, içerik üretimi, çeviri ve danışmanlık gibi alanlarda çalışan freelancerlara uluslararası pazarlara açılma imkanı sundu. Döviz bazlı kazanç elde eden serbest çalışanlar, kur dalgalanmalarından avantaj sağlayarak gelirlerini artırabiliyor. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik hizmet veren freelancerlar, TL’nin değer kaybı nedeniyle yüksek gelir elde etme şansı yakalıyor. Milyarlarca dolarlık bir ekonominin dönmesi ve dönen bu ekonomiden paylarına düşeni almak isteyen gençler büyük gayretlerin sonunda aylık 2.000 dolar'dan fazla gelir elde ediyor.

FREELANCER'LIK YAPARAK OKULU BIRAKIYOR

Üniversite öğrencileri o işleri yaparak dolarla para kazandığı için okulu bırakıyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda freelance ekonomisinin daha da büyüyeceğini, ancak hükümetlerin bu alandaki düzenlemeleri sıkılaştıracağını öngörüyor. Yeni nesil iş modellerine uyum sağlayan freelancerlar, özellikle yapay zeka ve otomasyon teknolojilerine yatırım yaparak rekabet avantajı sağlıyor. Bilgisayar ve İngilizce alanında kendini geliştirmiş olan üniversite öğrencileri freelancer olarak adlandırılan sistemler üzerinden dolarla para kazandıkları için okula gitmek istemiyor.

SERBEST ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ FIRSATLAR VE RİSKLER

Freelance ekonomi büyüse de, serbest çalışanların karşılaştığı bazı önemli riskler de var.

Güvencesizlik: Serbest çalışanlar, SGK ve emeklilik gibi sosyal güvencelerden yoksun olduğu için gelir dengesizlikleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Ödeme Problemleri: Özellikle bireysel müşterilerle çalışan freelancer’lar, ödemelerini zamanında almakta zorlanabiliyor.

Döviz Gelirlerinde Dalgalanmalar: Yabancı müşterilerden dövizle ödeme alan freelancer’lar, kur dalgalanmaları nedeniyle gelir değişkenliği yaşıyor.

VERGİ VE YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Serbest çalışanların artmasıyla birlikte, vergi düzenlemeleri de gündeme gelmeye başladı. Gelirlerin büyük ölçüde kayıt dışı olması nedeniyle Maliye Bakanlığı, freelance çalışanlardan kesinti yapılması ve vergi yükümlülüklerinin netleştirilmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Şu an için şirket kurmadan hizmet veren freelancerlar, belirli bir limitin üzerindeki gelirler için stopaj ve KDV yükümlülükleri ile karşılaşabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Freelance'nin Türkçesi ne?
Bağımsız çalışmak.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler freelance çalışabilir?
- Bağımsızlık ve Esneklik Arayanlar. ... -Yaratıcı ve Dijital Alanda Yetenekli Kişiler. ... -Disiplinli ve Özgür Çalışabilenler. ... - İş ve Aile Dengesini Sağlamak İsteyenler. ... - Birden Fazla Gelir Kaynağı Arayanlar. ... -Yolculuk Yapmayı Seven Dijital Göçebeler.
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