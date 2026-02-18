Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

'Türkiye Oyun Sektörü Raporu', 2025 versiyonu ile sektöre dair güncel pazar verilerini ve ana eğilimleri ortaya koydu. Rapora göre, 2024'te 810 milyon dolar bandında olan Türkiye oyun pazarının büyüklüğü, 2025'te 1 milyar dolar eşiğini aşarak, 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
11:05
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
11:05

Türkiye oyun sektörü yüzde 25 kaydettiği 2025'i 1 milyar 10 milyon dolarlık hacimle tamamladı.

Gaming in Türkiye MENA EU'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından 10 yıldır aralıksız hazırlanan "Türkiye Oyun Sektörü Raporu", 2025 versiyonu ile sektöre dair güncel pazar verilerini ve ana eğilimleri ortaya koydu.

Rapora göre, 2024'te 810 milyon dolar bandında olan Türkiye oyun pazarının büyüklüğü, 2025'te 1 milyar dolar eşiğini aşarak, 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

TÜRK LİRASI BAZINDA YÜZDE 5O ÜZERİNDE BÜYÜME

Türkiye oyun pazarı 2025'te bir önceki yıla göre, Türk lirası bazında ise yüzde 51,46 büyüme gösterdi.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı yaklaşık 77 milyon seviyesindeyken, 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9'a ulaştı. Aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaşırken, oyuncu profilinin yüzde 46'sını kadınlar, yüzde 54'ünü erkekler oluşturuyor.

Raporda, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye'deki yerel oyun firmalarını isim isim statik bir liste halinde paylaşmak yerine, ekosistemin hızlı değişen yapısı nedeniyle veri, analiz ve yorum formatında sunuldu.

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

Yıl boyunca yapılan takip sonucunda, firma sayısı, platform odaklı dağılım ve şehir bazlı yoğunlaşma gibi metriklerle Türkiye'nin üretim kapasitesine dair daha güncel ve doğru bir panorama oluşturuluyor.

Billonga, Boğaziçi Ventures, Türk Telekom GAMEON, GPay, JAI Portal, Joygame, Joygame Select, KOCCA ve Xsolla'nın sponsorluğunda yayınlanan rapor, espor ekosistemi ile mobil, konsol ve PC tarafındaki trendleri ve tüketim alışkanlıklarını, veriye dayalı analiz ve yorumlarla kapsamlı biçimde ele alıyor.

'GLOBAL OYUN PAZARINDA USTALIK DÖNEMİ BAŞLADI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaming in Türkiye MENA EU Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Aydemir, global oyun pazarı hikayesinde kontrolsüz hızlı genişleme döneminin bittiğini, derinleşme ve ustalık dönemi başladığını belirtti.

Artık büyümenin motorunun sadece yeni oyuncu kazanmak olmadığını, mevcut oyuncuların dünyalara ne kadar bağlı kaldığı ve toplulukların ne kadar doğru yönetildiğiyle ölçüldüğüne dikkati çeken Aydemir, "Türkiye tarafında altyapı güçlenirken, oyuncuya ulaşmak teknik olarak hiç olmadığı kadar mümkün ancak o oyuncunun zamanı ve ilgisini kazanmak için verilen rekabet hiç olmadığı kadar yoğun." ifadelerini kullandı.

Türk oyun sektörü 2025'te 1 milyar dolar sınırını aştı

Girişimcilik ve ikliminin daha seçici ve "akıllı" bir yapıya evrildiğini aktaran Aydemir, Startups.watch'un yatırım verilerine dayanan Gaming Snapshot çıktılarının, 2025'te yatırım turlarının temkinli seyrine rağmen exitlerin devam ettiğini ve Türkiye'nin potansiyelini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Aydemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, fiber erişim ve genişbant tarafındaki artışın oyun deneyimini doğrudan etkilediğini, oyunun artık yalnızca bir içerik değil, erişim-servis-topluluk birleşimiyle sunulan bir "deneyim paketi" haline geldiğini kaydetti.

#yatırım
#büyüme
#Oyun Pazarı
#Türkiye Oyun Sektörü
#Oyuncu Sayısı
#Ekonomi
