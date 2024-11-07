Türk şirket dünyanın önde gelen güneş panellerini Türkiye’de üretecek

07 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:10

HSA Enerji, güneş enerjisi sektöründe öncü adımlar atmaya devam ediyor. 2021’den bu yana JA Solar ile sürdürdüğü iş birliğine Jinko Solar’ı da ekleyen HSA Enerji, 2025 yılında Türkiye’de N-Type TOPCon 620W gücündeki Jinko Solar güneş panellerinin üretimine başlayacak. Yerli üretim kapasitesini genişleten bu hamle, HSA Enerji'yi sektörde daha da ileri taşıyacak.

HSA Enerji, 2021 yılından bu yana dünyanın önde gelen güneş paneli üreticilerinden olan JA Solar ile sürdürdüğü başarılı iş birliğine, dünyanın teknoloji lideri güneş paneli üreticilerinden Jinko Solar'ı da ekleyerek, güneş paneli üretiminde önemli bir adım attı. Manisa'da bulunan üretim tesislerinde uluslararası standartlarda güneş paneli üretimi gerçekleştiren HSA Enerji, Jinko Solar ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. 19-21 Haziran tarihlerinde Münih, Almanya'da düzenlenen Intersolar Europe fuarında gerçekleştirilen bu anlaşma ile HSA Enerji, Jinko Solar güneş panellerini de ürün yelpazesine ekleyerek 2025 yılında N-Type TOPCon 620W gücündeki Jinko Solar güneş panellerinin yerli üretimine başlayacak.

JİNKO SOLAR GÜNEŞ PANELLERİNİN ÜRETİMİNE BAŞLIYOR

Jinko Solar, güneş enerjisi sektöründe dünya genelinde marka bilinirliği en yüksek ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip firmalardan biridir. Bu iş birliği ile HSA Enerji, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir adım atarak uluslararası markaların yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. HSA Enerji, JA Solar ve Jinko Solar gibi iki dünya devi Tier-1 üreticiyi aynı çatı altında buluşturarak, Türkiye’nin güneş paneli üretimindeki bilgi birikimini artırmayı ve güneş enerji santrallerinde kullanılan panellerin en yüksek kalite ve uluslararası standartlarda üretilmesini sağlamayı hedefliyor. HSA Enerji'nin Manisa'daki tesisleri, dünyada JA Solar ve Jinko Solar gibi Tier-1 üreticilerin aynı kampüste üretim yaptığı tek üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

"TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ÖNCÜLÜĞÜNE KATKI SUNACAĞIZ"

HSA Enerji Satış & Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş, bu önemli iş birlikleri hakkında şunları söyledi:

"Jinko Solar ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği anlaşması, HSA Enerji'nin üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. 2025 yılında başlayacağımız 620W gücündeki N-Type TOPCon güneş panellerinin yerli üretimi, Türkiye'nin enerji sektöründeki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek, ülkemizi uluslararası enerji piyasasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacaktır. Manisa'daki tesislerimizde üreteceğimiz bu yüksek verimli güneş panelleri ile Türkiye’nin teknoloji öncülüğüne katkı sunacağız," dedi.

HSA Enerji ve Jinko Solar arasında imzalanan bu stratejik iş birliği anlaşması, Türkiye'nin dünya çapında yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefini destekliyor. Bu anlaşma ile birlikte HSA Enerji, dünya standartlarında üretim kapasitesi ve teknolojik yenilikleri ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor.