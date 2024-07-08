Türk şirketleri zamanında ödeme yapamıyor! Danimarka zamanında ödemede zirvede

08 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:10

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Halk Ekmek ve Halk Süt'ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak

Halk Ekmek ve Halk Süt'ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak

CRIF ve Dun & Bradstreet iş birliği ile hazırlanan “Global Payment Study 2024” raporu Türk şirketleri hakkında can sıkıcı veriyi gözler önüne serdi. Küresel çapta şirketlerin zamanında ödeme performansının incelendiği raporda Türkiye, 2023 yılında dünya ortalamasının yaklaşık 10 puan altında kaldı.

Dun & Bradstreet 41 ülkede şirketlerin, 2021-2023 dönemine ait ödeme performans verileri ve vade aşım trendlerini inceledi.

Rapora göre küresel çapta şirketlerin zamanında ödeme performansı bir önceki döneme göre 3 puan yükseldi.

Türk şirketlerin performansı aynı dönemde yaklaşık 8 puan düştü.

ŞİRKETLERİN ZAMANINDA ÖDEME PERFORMANSI AÇIKLANDI

2021 yılına göre 3 puanlık iyileşme yaşayan dünya şirketlerinin zamanında ödeme performans ortalaması yüzde 50,7 oldu.

2023 yılında 41 ülkeden 20’sinin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerine yükseldi. 21 ülkede zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin altına düştü.

Türkiye ise yüzde 40,6 oranıyla zamanında ödeme konusunda dünya ortalamasının altında kaldı.

Danimarka, yüzde 94,2’lik zamanında ödeme performansıyla ilk sırada yer aldı

En kötü ödeme performansını ise yüzde 9 ile Romanya.

Mısır ise 90 gün ve üzeri en fazla gecikmenin yaşandığı ülke oldu.