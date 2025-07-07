Türk tekstil firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM verilerle açıklama yaptı

Türk firmalarının birer birer Mısır'a taşındığı iddiası ekonomi piyasalarında tartışma çıkardı. On binlerce kişiye istihdam sağlandığı iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, özellikle tekstil piyasalarında Türk firmalarının Mısır'a taşınarak istihdam oluşturmaya başladığıyla ilgili medyada yer alan haberlere açıklık getirdi.
Yapılan değerlendirmede Mısır'da uzun yıllardır faaliyet gösteren yaklaşık bin 300 Türk firmasının toplamda 100 bin kişiye istihdam sağladığı son 6 ayda taşınan 20 firmaya dair ise resmi bir veri bulunmadığı belirtildi. Açıklamada bu haberlerin Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü hedef alan bir dezenformasyon olduğu belirtildi.