Türk Telekom 50 GB hediye internet paketi nasıl yapılır? Türk Telekom 5G’ye özel hediye internet

Türk Telekom kullanıcılarına 5G’ye geçişe özel 50 GB hediye internet dağıtıyor. Türk Telekom operatörünü kullananlar ise ücretsiz hediye paketinin detaylarını merak ediyor. Hediye internet paketinde herhangi bir sınırlama olmazken tüm sosyal medya uygulamaları ve diğer internet uygulamalarını da kapsayacak. Türk Telekom hediye internet paketinden yararlanabilmek için iki farklı başvuru yöntemi bulunuyor. Kullanıcılar alternatif olarak SMS yöntemiyle veya mobil uygulama aracılığıyla hediye internetten yararlanabilir. Peki Türk Telekom 50 GB Hediye internet paketi nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TÜRK TELEKOM 50 GB HEDİYE İNTERNET PAKETİ NASIL YAPILIR?

Türk Telekom 5G’ye geçişe özel kullanıcılarına 50 GB ücretsiz internet hediyesi veriyor. 5G’ye Hoş Geldin Kampanyası kapsamında, telefonu 5G uyumlu faturalı müşterilere 30 gün boyunca yurt içinde geçerli 50 GB mobil internet paketinden ücretsiz faydalanacak.

Türk Telekom hediye internetten yararlanabilmek için mobil uygulamada “Bana Özel” kısmını ziyaret ederek “İnternet Paketleri” bölümünden hediye internet paketini aktifleştirebilirsiniz.

Türk Telekom mobil uygulamasının alt kısmında bulunan Mağaza sekmesine giriş yapın ardından paketler seçeneğini tıklayın karşınıza gelen 5G Hediye 50 GB paketine girin. Sözleşmeyi onayladıktan sonra hediye paketinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz.

SMS yöntemiyle katılmak isteyenler ise “HOSGELDIN 5G” yazarak 5555 SMS göndererek ücretsiz 50 GB hediye alabilirler.