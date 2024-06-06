Türk Telekom internet fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı

06 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:02

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Türk Telekom internet ücretlerine zam yapma kararı aldı. 1 Temmuz itibarıyla internet tarifelere yüzde 15 zam gelecek. Taahhütsüz müşteriler ve yeni abone olacak müşteriler zamdan etkilenirken, mevcut aboneler ise eski fiyatlar üzerinden tarifelerini kullanmaya devam edecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre zam oranı ortalama yüzde 15 olacak. Türk Telekom sitesinden yapılan zam duyusunda şu ifadelere yer verildi:

"​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER ZAMDAN ETKİLENMİYOR

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

ZAMLI İNTERNET TARİFESİ

Yapılacak zammın ardından bireysel ve kurumsal tarifelerde 12 Mbps'ye kadar kadar hız sunan en düşük internet paketinin fiyatı 650 TL'den 755 TL'ye yükselecek.

En pahalı paketi olan 1000 Mbps'ye kadar hız sunan limitsiz paketin fiyatı ise 1500 TL'den 1720 TL'ye çıkacak.

Diğer bir yandan hat dondurma işlemi 300 liradan 360 liraya çıkarken hat kapatma ücreti 179 liradan 225 liraya yükselecek.

Devir ücreti 209 liradan 249 liraya çıkarılırken nakil ücreti ise 450 liradan 540 liraya çıkarılacak.