Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türk Telekom’dan yeni tarife hamlesi! O tarihten sonra geçerli olacak

BTK, Türk Telekom’un toptan hizmet ücretlerini yılda iki kez güncellemesine onay verdi. Zam oranları ÜFE’ye bağlı olacak, düzenleme 2026’dan itibaren internet ve telefon faturalarında geçerli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk Telekom’dan yeni tarife hamlesi! O tarihten sonra geçerli olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 13:01

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (), ’un toptan hizmet ücretlerini yılda iki kez güncellemesine onay verdi. oranları ’ye bağlı olacak ve uygulama 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olacak. Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda, düzenlemeye tabi toptan hizmetlerin ücretlerinin artık her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebileceğini duyurdu.

Türk Telekom’dan yeni tarife hamlesi! O tarihten sonra geçerli olacak

Yapılacak artışlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınacak. Belirlenecek zam oranı, ilgili dönemdeki ÜFE’nin 2025 Nisan ayı ÜFE’sine oranını geçemeyecek.

Türk Telekom’dan yeni tarife hamlesi! O tarihten sonra geçerli olacak

YENİ TARİFELER 1 AY ÖNCEDEN DUYURULACAK

Türk Telekom, uygulamaya girecek tarifeleri en az bir ay öncesinden kamuoyuyla paylaşacak. Böylece hem hem de kullanıcılar yeni fiyatlara önceden hazırlanabilecek.

DÜZENLEME 2026’DA BAŞLAYACAK

Düzenleme, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek güncellemeler için uygulanacak. BTK, bu kararın sektörde öngörülebilirliği artırmayı ve yatırımları teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı.

ETİKETLER
#Türk Telekom
#zam
#btk
#üfe
#sektör
#tarifeler
#Topdan Hizmet Ücretleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.