Türk Telekom’dan yeni tarife hamlesi! O tarihten sonra geçerli olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Telekom’un toptan hizmet ücretlerini yılda iki kez güncellemesine onay verdi. Zam oranları ÜFE’ye bağlı olacak ve uygulama 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olacak. Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda, düzenlemeye tabi toptan hizmetlerin ücretlerinin artık her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebileceğini duyurdu.

Yapılacak artışlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınacak. Belirlenecek zam oranı, ilgili dönemdeki ÜFE’nin 2025 Nisan ayı ÜFE’sine oranını geçemeyecek.

YENİ TARİFELER 1 AY ÖNCEDEN DUYURULACAK

Türk Telekom, uygulamaya girecek tarifeleri en az bir ay öncesinden kamuoyuyla paylaşacak. Böylece hem sektör hem de kullanıcılar yeni fiyatlara önceden hazırlanabilecek.

DÜZENLEME 2026’DA BAŞLAYACAK

Düzenleme, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek güncellemeler için uygulanacak. BTK, bu kararın sektörde öngörülebilirliği artırmayı ve yatırımları teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı.