Türk yapımı tramvaylar Belgrad'a ulaştı

Sırbistan için raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya tarafından üretilen 25 tramvaydan ilki başkent Belgrad'a ulaştı. Belgrad Kent Ulaşım Şirketi haberi sosyal medya hesabından duyurdu.