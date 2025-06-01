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 | Bengü Sarıkuş

Türk yapımı tramvaylar Belgrad'a ulaştı

Sırbistan için raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya tarafından üretilen 25 tramvaydan ilki başkent Belgrad'a ulaştı. Belgrad Kent Ulaşım Şirketi haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türk yapımı tramvaylar Belgrad'a ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 14:37

Belgrad Kent Ulaşım Şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bozankaya tarafından üretilecek 25 tramvaydan ilkinin Türkiye'den Belgrad'daki bekleme istasyonuna geldiği duyuruldu.

Türk yapımı tramvaylar Belgrad'a ulaştı

Tramvayın 30,5 metre uzunluğunda, 170'i ayakta ve 48'i oturan yolcu kapasitesinin olduğuna işaret edilen açıklamada, 6 giriş/çıkış kapısının yer aldığı ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabildiği bildirildi.

Açıklamada, Belgrad'daki toplu taşıma sisteminin yenilenmesi amacıyla çalışmalara devam edileceği vurgulandı. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic de Türkiye'den ikinci tramvayın haziran sonunda geleceğini, sipariş edilen 25 tramvayın bir yıl içinde Sırbistan'a ulaşacağını belirtti.

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ETİKETLER
#Bozankaya
#türkiye sırbistan
#Ekonomi
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