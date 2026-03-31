Turkcell hediye internet paketinden yararlanmak isteyenler 5 Kat hediye internetin detaylarını araştırılıyor. 5G’ye özel olarak operatör firmaları hediye internet paketlerini duyurdu. Turkcell kullanıcıları 5 Kat hediye paketiyle beraber yurt içi her yöne 120 GB, Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını ücretsiz kullanabilecek. Kullanıcılara tanımlanan hediye paketleri Turkcell’in mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Turkcell 5 Kat hediye internet paketi, yoğun ilgi görürken vatandaşlar ise nasıl aktif edileceğini araştırıyor. Peki Turkcell 5 kat hediye internet nereden yapılır? İşte, ücretsiz hediye internet paketinin detayları…

HABERİN ÖZETİ Turkcell 5 kat internet hediye paketi yapma 2026: Turkcell 5 Kat hediye internet nasıl yapılır? Turkcell, 5G'ye özel olarak kullanıcılarına '5 Kat Hediye İnternet' kampanyasıyla ek internet paketi sunuyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar, mevcut internet paketlerinin 5 katı kadar ek internet kazanabiliyor. Bu hediye internet, yurt içi her yöne kullanılabilecek ve Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarında geçerli olacak. Paketi aktif etmek için kullanıcıların büyük harflerle 5KAT yazıp 2200'a SMS göndermesi gerekiyor. Hediye internet paketleri, Turkcell'in mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Kampanyanın bir ay geçerli olacağı belirtiliyor.

TURKCELL 5 KAT HEDİYE İNTERNET PAKETİ YAPMA 2026

Türkiye’de 5G erişimi bugün itibarıyla başlarken Turkcell buna özel hediye paketini kullanıcılarına sundu. Diğer operatör firmaları da benzer hediye paketlerini aktif ederken ücretsiz internetten yararlanmak isteyenler için detaylar belli oldu.

Turkcell kullanıcıları, büyük harflerle 5KAT yazarak 2200’a SMS göndererek paketindeki internetin 5 katını ücretsiz olarak alabilecek.

“5G ile Başlıyoruz Kampanyası” kapsamında kullanıcılara bir ay geçerli olacak şekilde yurt içi her yöne internet paket kampanyalarına göre 5 katı internet alabilecek.

TURKCELL 5 KAT HEDİYE İNTERNET PAKETİ NASIL YAPILIR?

Örneğin Turkcell aylık internet paketi 10 GB olan bir kullanıcı, bu hediye internetten yararlanarak internet paketini 50 GB yapabilecek.

5G kampanyası kapsamında yurt içi her yöne Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram, Tiktok ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında kullanılabilecek.

Kampanya sadece sosyal medya platformlarında değil yurt içi tüm internet harcamalarında geçerli olacak. Turkcell kullanıcıları sadece SMS yöntemiyle hediye internet kampanyasından yararlanabilirler.