Türk halkı sorunu tespit etti: Fahiş gıda ve konut fiyatları

11 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:08

Ekonomi yönetimi enflasyon, cari açık, Merkez Bankası rezervlerini artırmaya yönelik çalışmaları yapılacaklar listenin ön sıralarına koydu. Ancak halkın gözünde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak başka maddeler var.

Asal Araştırma ve Danışmanlık, 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" anketinin sonucu paylaştı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?"

Yapılan anket çalışmasında; Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak iki başlık ön plana çıktı; fahiş gıda ve konut fiyatları... İşte yapılan anket çalışmasında verilen cevaplar ve oranları...

Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %26.7

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %11.0

Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği: %8.1

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %7.2

Enflasyonun yüksekliği: %7.0

İşsizlik: %5.5

Adaletsizlik: %5.4

Faizlerin yüksekliği: %4.4

Eğitimsizlik: %4.0

Vergi oranlarının yüksekliği: %3.1

Sosyal eşitsizlik: %2.5

Cari açık: %1.7

Kamuda israf: %1.3

Ahlaki değer kaybı: %1.0

Her şey sorun: %5.2

Sorun yok: %1.1

Diğer: %2.2

Fikrim yok: %2.6

HANEHALKININ EN ÇOK PARA HARCADIĞI ALAN BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu hanehalkı tüketim harcamalarına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı.