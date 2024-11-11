Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş'tan açıklama

11 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:26

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahibi haneler için 3,7 milyar lira ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, detayları açıkladı.

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Milyonlarca vatandaşın beklediği Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başladı. Ödemelere ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

TOPLAM MİKTAR 103 MİLYAR TL'Yİ BULDU

“Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktardı. “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullanan Göktaş, bu doğrultuda toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile destek programı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurması gerekiyor. Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru alınıyor. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabiliyor.