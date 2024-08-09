Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda! Gelişmeyi Bakan Göktaş duyurdu

09 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:52

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal yardımları, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Türkiye Aile Destek Programı'nın yıl sonuna kadar uzatıldığını aktardı.

TOPLAM DESTEK 92 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanamayan, ancak gelir kriteri doğrultusunda Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edilen haneleri de desteklediklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu ayki ödeme ile birlikte, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 92,1 milyar TL destekte bulunduk" diye konuştu.

PARALAR BÜGÜN HESABA YATIYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyacı olan ailelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bu ay yapılacak ödemenin miktarına ilişkin detayları da veren Bakan Göktaş, "Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hane için 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise yaklaşık 2,2 milyon hane ve 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak değişen hayat koşullarının göz önünde bulundurulduğunu aktaran Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizdi.