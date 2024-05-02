Türkiye Avrupa'yı 4'e katladı! En uzun mesaide üst sıradayız

02 May 2024 07:48 - Güncelleme : 02 May 2024 07:49

İşçi çalışma saatleri açısından en uzun çalışma saatleriyle Türkiye BAE, Çin ve Hindistan'ın peşi sıra dördüncü ülke oldu. Türkiye'de fazla mesai oranlarıyla da Avrupa'yı 4'e katladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Körfez ülkesinde işçi kesimi, haftada 50.9 saat çalışıyor. BAE’yi iki Asya ülkesi Hindistan ve Çin takip ediyor. Hindistan’da işçiler ortalama 46.7 saat, Çin’de ise 46.1 saat çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en güncel verisine göre Türkiye’nin ücretli kesimi, haftada 43.3 saat çalışıyor. Böylece Türkiye, BAE, Çin ve Hindistan’ın ardından en uzun çalışma saatlerinin olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

Haftalık çalışma saatleri; komşu Yunanistan’da 39.7 saat, ABD’de 38 saat, Almanya’da 34.7 saat ve Hollanda’da 31.6 saat olarak tahmin edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik ofisi Eurostat verilerine göre 2023 yılında AB çalışanlarının yüzde 7.1’i haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Türkiye’de ise fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını neredeyse 4’e katladı.

Eurostat’ın TÜİK’den aldığı verilere göre Türkiye’de 20-64 yaş arasındaki çalışan kesimin yüzde 27.2’si haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Bir başka ifadeyle Türkiye’deki her 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda kalıyor. Türkiye’nin ardından en uzun mesailerin görüldüğü ülke İzlanda oldu. İzlanda’da çalışanların yüzde 13.8’i, üçüncü sıradaki Yunanistan’da ise çalışanların yüzde 11.6’sı 49 saat ve üzerinde çalıştı.