Türkiye Bankalar Birliği IBAN, parola ve kart şifreleri için dolandırıcılık uyarısı yaptı! Bu detayı atlamayın...

13 Haziran 2024 13:51 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:50

Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı geldi.

Son zamanlar hızla artan dolandırıcılık hakkında IBAN, parola ve kart şifresi detayı paylaşıldı.

TBB, yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığının altını çizdi.

IBAN, PAROLA VE KART ŞİFRELERİNE DİKKAT

TBB, özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenleri uyardı.

"Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir." diyen Türkiye Bankalar Birliği, kullanıcılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

KART SAHİBİNİN ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIYORLAR

"Kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız" uyarısının altını çizen TBB, vatandaşın kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Aksi durumda bu kişiler hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılacak.

Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için hesap bilgilerinin veya IBAN numaralarının, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parola/tek kullanımlık şifrelerin, kart bilgilerinin ve şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi.