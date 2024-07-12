Türkiye Bankalar Birliği yeni dönem yönetim kurulu belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği, 67. Genel Kurul toplantısını geride bıraktı. Toplantıda, TBB yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ise ilk yönetim kurulu toplantısında netleşecek.
Türkiye Bankalar Birliği'nin 67.Genel Kurulu yeni dönem yönetim kurulu netleşti. TBB Yönetim Kurulu; Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası'ndan oluştu.
TBB YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU
İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Olağan Genel Kurulu'nda, yeni dönem için yönetim kurulu üyeleri seçildi.
67. Genel Kurul İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda yapıldı. Yapılan seçimlerde birliğin yeni dönem yönetim kurulu ortaya çıktı.
Bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu; Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası'ndan oluştu.
DENETÇİ ÜYELER DE NETLEŞTİ
TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğindee Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yer aldı.
BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK
TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği aktarıldı.