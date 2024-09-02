Türkiye BRICS üyeliğine başvurdu! Bloomberg kaynakları aktardı

02 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:41

Bloomberg'e göre Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubuna resmen katılma başvurusunda bulundu. BRICS, özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlara alternatif olarak kendini tanımlıyor.

BRICS GENİŞLİYOR

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in katılımıyla "Bric" grubu kuruldu. 2010 yılında Güney Afrika'nın da katılmasıyla "Brics" adını aldı.

Grubun amaç olarak, dünyanın en önemli gelişmekte olan ülkelerini bir araya getirerek, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın daha zengin ülkelerinin siyasi ve ekonomik gücüne meydan okumayı tanımlıyor.

Grup, bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın saflarına katılmasıyla dört yeni üye kazandı.

Brics ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçlerinin yanı sıra, Güney Afrika ve Brezilya gibi kıtalarında nüfuz sahibi ülkeler de yer alıyor.

Genişletilmiş grubun toplam nüfusu yaklaşık 3,5 milyar ve bu da dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor.

Üye ülkelerin ekonomilerinin toplam değeri 28,5 trilyon doları aşıyor ve bu da küresel ekonominin yaklaşık yüzde 28'ine denk geliyor.

TÜRKİYE BRICS ÜYELİĞİNE BAŞVURDU İDDİASI

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BRICS, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek zirvede genişlemeyi görüşecek. Aynı kaynaklar Türkiye'nin de Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS grubuna resmen katılma başvurusunda bulunduğunu iddia etti.