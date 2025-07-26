Türkiye buğday ithalatına muhtaç mı? Bomba iddiaya açıklama geldi

Türkiye'nin buğday üretimindeki verimi ve buğdayda ithalata bağımlı hale getirildiği yönünde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında birtakım iddialar ortaya atıldı.

Çömez'in iddialarının sosyal medya ortamında yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

"TÜRKİYE 2005'TEN BERİ DÜNYA BUĞDAY UNU İHRACATINDA BİRİNCİ"

Açıklamada "Türkiye’nin buğdayda ‘ithalata bağımlı’ hale geldiği, rekoltenin 18 milyon ton olduğu ve 7–10 milyon ton ithalat yapılacağı yönünde paylaşılan iddia, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyondur." denildi.

Açıklamanın devamında "Söz konusu iddia, Türkiye’nin üretim kapasitesini ve dış ticaret yapısını çarpıtmakta, gereksiz endişe yaratmayı hedeflemekte; ülkemizin 2005’ten beri dünya buğday unu ihracatında birinci; makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu gerçeğini kasten göz ardı etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Merkezin açıklamasında ayrıca yıllık buğday üretim bilgileri yer alırken şöyle denildi:

"Öncelikle; Türkiye, buğday üretiminde kendine yeterli bir ülke konumundadır. Rekolte tabi olarak her yıl iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, yıllık üretim ortalama 20–21 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır. 2025 yılında hububat üretim bölgelerinde yaşanan kuraklığa rağmen buğday rekoltesinde ilk tahmin 19.6 milyon ton olarak açıklanmıştır. Buna ilaveten, TMO stoklarımız da regülasyona katkı sağlamaktadır.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ARZ AÇIĞI BULUNMAMAKTADIR"

İç tüketimimizin 19–20 milyon ton civarında olduğu dikkate alındığında; iddia edilenin aksine ülkemizin bir arz açığı bulunmamaktadır. Öte yandan buğday ithalatımızın önemli bir kısmı, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında, un, makarna, bulgur vb. ürünlerin ihracatı amacıyla yapılmaktadır. İthal buğday, işlenmekte; mamul ürünler ihraç edilerek döviz girdisi sağlanmaktadır.

Öne sürülen verilerle Cumhuriyet’in ilk yıllarına yapılan karşılaştırmalar ise yanıltıcıdır. 1938–1942 döneminde buğdayda dekar başına verim 93 kg iken, günümüzde bu verim 300 kg seviyesine ulaşmıştır. Kamuoyunun resmî veriler ve kurum açıklamalarına itibar etmesi önem arz etmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1949119949202395497