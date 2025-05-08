Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi 2 Mayıs haftasında 13,8 milyar dolara geriledi. TCMB verilerine göre 2 Mayıs haftasında brüt rezerv 138,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 141 milyar dolar seviyesindeydi. Bu durum, Merkez Bankası’nın döviz varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki dengeyi ifade eden net rezervlerdeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor. Swaplar hariç tutulduğunda, net rezervin daha düşük kalması, döviz likiditesi açısından sınırlı bir manevra alanına işaret ediyor.

Aynı dönemde net rezervler de 35 milyar dolardan 32,8 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezervlerde de erime devam etti. Swap hariç net rezervler 16,4 milyar dolardan 13,8 milyar dolara geriledi.