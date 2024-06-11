Türkiye doğru yolda! İki önemli kurumdan kritik ziyaret

11 Haziran 2024 12:51 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:55

Türkiye'de genel seçimlerin ardından iş başına gelen ekonomi yönetiminin politikaları Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların yakın takibinde. Her iki kuruluşun da temsilcileri Ankara'da kritik temaslar gerçekleştiriyor.

IMF EKİBİ ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KALABALIK

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Lakshmi Shyam-Sunder ve Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki geniş IM heyeti ayrı ayrı ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle bir dizi temasta bulundular. IMF heyetinin ziyaretinin tüm üye ülkeler için yapılan yıllık rutin 4. Madde ziyareti olduğu öğrenildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Dünya Bankası heyetinin başkan yardımcısı düzeyinde, alışılmışın dışında kalabalık IMF heyetinin de farklı uzmanlık alanlarından 12 kişiden oluşması bu kuruluşların uygulanmakta olan programa yoğun ilgisi olarak değerlendiriliyor.

HÜKÜMET DIŞI KURUMLARLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Dünya Bankası heyetinin döndüğü, IMF heyetinin temaslarının bu hafta da sürdürdüğü belirtiliyor. IMF Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki heyette, Agustin Roitman, Farid Boumediene, Jiaxiong Yao’nun da bulunduğu 12 kişi yer alıyor. Geçen hafta TOBB başta olmak üzere mesleki örgütler ve hükümet dışı kurumlarla da dar kapsamlı da olsa görüşmeler yapıldı.

TÜRKİYE DOĞRU YOLDA

Daha önce Ekonomim'den Elif Karacaya konuşan IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, “Türkiye doğru yolda” mesajı vermişti. Walsh, “TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz” demişti.

TCMB’nin övgüyü hak ettiğini belirten Walsh, TCMB’nin para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat ettiğini, faiz oranlarını yüksek seviyeye getirdiğini, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiğini vurgulamıştı.