Türkiye dünya deviyle masaya oturdu! Milyar dolarlık doğal gaz için görüşmeler başladı

28 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:22

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Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaz için ABD’li dünya deviyle görüşmelere başladı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar resmen duyurdu. Bakan Bayraktar, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Ankara’nın ABD’li enerji devi ExxonMobil ile milyarlarca dolarlık bir sıvılaştırılmış doğalgaz alımı anlaşması için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bayraktar’ın açıklamasına göre Rus gazına bağımsızlığı azaltmak ve tedariği çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye Exxon’la yıllık 2,5 milyon ton LNG tedariği içeren uzun vadeli bir anlaşma için görüşüyor.

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 7'SİNİ KARŞILAYACAK

Enerji fiyatlamaları yapan Argus değerlendirmelerine göre anlaşmanın Türkiye’ye maliyeti yıllık yaklaşık 1,1 milyar dolara denk gelecek ve ülkenin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 7’sini karşılayacak.

"LNG SEÇENEĞİ DENENEBİLİR"

Rusya ile uzun vadeli sözleşmelerin 2025’te biteceğini, İran’la ise gelecek sene sonlanacağını aktaran Bayraktar, tedarik güvenliği için başka yerlerden de doğalgaz alımı yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Bu Rusya’dan olabilir, Azerbaycan’dan olabilir, İran’dan olabilir ya da LNG seçenekleri denenebilir. Hangi gaz ucuz bakmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ihtiyacını neredeyse tamamınını ithal eden Türkiye, Bayraktar’ın açıklamalarına göre tek bir ortağa bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni bir tedarik portföyü inşa etmek istiyor.

40 MİLYON TONLUK ANLAŞMA PLANLANIYOR

Exxon ile anlaşmanın ticari hükümlerinin hala müzakere edildiğini belirten Bayraktar, Türkiye’nin geçen yıl ABD spot LNG pazarından 5 milyon ton ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

Enerji devi Exxon LNG portföyünü 2030 itibariyle yılda 40 milyon tona çıkartarak, 2020’ye göre ili katına yükseltmeyi planlıyor. ABD’de Meksika Körfezi’nde QatarEnergy ile birlikte yeni bir LNG ihracat terminali inşa eden Exxon, Papua Yeni Gine ve Mozambik’te de LNG projeleri peşinde. ABD’deki tesisin yıllık kapasitesi 18 milyon tonun üzerinde ve üretime 2025’in ilk yarısında başlayacak.

Bayraktar röportajda ayrıca, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini de savunarak Rusya ile yapılan rekabetçi enerji anlaşmaları sayesinde ülkenin savaş sonrası büyük bir enerji krizinden kaçınabildiğine dikkat çekti.