Türkiye dünyada 7'nci sıraya yükseldi! Mobilya ihracatı 18 kat büyüdü

21 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:54

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk mobilya sektörünün ihracata açıldıktan sonra 18 katlık büyüme kaydettiğini ve dünya çapında bir şöhret yakaladığını belirtti. Bolat, açıklamalarında "Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi, daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız" ifadelerini kullandı.

MOSFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen IIFF (İstanbul International Furniture Fair) Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak kapılarını açtı. Açılış töreni, İstanbul Fuar Merkezi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2024 yılını makroekonomik göstergeler açısından oldukça iyi sonuçlarla tamamladığını belirtti. Türkiye'nin 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayan Bolat, 2024 yılı sonunda milli gelirin yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirin ise 15 bin dolara ulaştığını ifade etti.

EKONOMİK BAŞARILAR VE İHRACAT PERFORMANSI

Bolat, küresel ekonomik durgunluk ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 2,5’lik bir artışla mal ihracatını 262 milyar doları aşacak seviyeye taşıdığını açıkladı. Dış ticaret açığının 24 milyar dolar azaltıldığını ve cari işlemler açığının tarihin en düşük seviyelerine çekildiğini belirten Bolat, istihdamda da yaklaşık 1 milyon kişilik bir artış sağlandığını söyledi. 2025 yılında ekonomik tempoyu daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bolat, faiz oranlarında düşüş ve kredi maliyetlerinde bankalar arasında rekabetin başladığını ifade etti. Ayrıca, ihracat reeskont kredisinde 1 Ocak itibarıyla 6 puanlık indirim yapıldığını ve şubat ayında yeni bir indirim müjdesi üzerinde çalışıldığını ekledi.

TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN YÜKSELİŞİ

Türk mobilya sektörünün dünya çapında yakaladığı başarıya dikkat çeken Bakan Bolat, sektördeki büyümenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen reformlarla elde edildiğini söyledi. Türkiye'nin mobilya ihracatının 2002'de 250 milyon dolar seviyesinden 2024'te 4,5 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 18 kat arttığını ifade eden Bolat, mobilya sektörünün kalite, tasarım ve estetikte sağladığı başarıyla dünyanın en büyük pazarlarına ürün sattığını vurguladı. Ayrıca, ağaç ve orman ürünleri ile kağıt sektörünün toplam ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bu yıl 30 salonda 1000 firmanın katılımıyla gerçekleşen ve 150 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda 3 bin marka sergileniyor. Bakan Bolat, bu organizasyonun Türk mobilya sektörünün dünya çapında geldiği yeri gözler önüne serdiğini ifade etti.

375 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Bakan Bolat, 2025 İhracat Eylem Planı’nın detaylarını paylaşarak, mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşmayı amaçladıklarını belirtti. 2024 yılında 33 milyar TL ihracat desteği verileceğini açıklayan Bolat, mobilya sektörünün dünya ihracatında yüzde 2 paya ulaştığını ve Türkiye'nin 7. sıraya yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, mobilya ihracatında dernekler arasında birlik ve dayanışmanın artırıldığını ve güçlerin birleştirilerek Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlanacağını vurguladı.

Son olarak, Türkiye'nin artık Türk mobilyası, kumaşı, beyaz eşyası ve dizileri gibi dünya çapında tanınan ürün ve hizmetleriyle küresel bir marka haline geldiğini belirten Bolat, bu başarının arkasında siyasi istikrar, reformlar ve ihracata yönelik desteklerin yattığını söyledi.