Türkiye ekonomisi için 2 risk masada! Asgari ücret, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası vurgusu

16 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:04

OECD Türkiye ekonomisi için değerlendirmede bulundu. Geleneksel makroekonomik politikalara dönüşün yatırımcıların güvenini artırdığını söyleyen OECD, 2 riske dikkat çekti. Bunlar; erken politika gevşemesi ve Merkez’in güvenilirliğinde olası bir sarsılması olarak gösterdi. Ayrıca işgücü piyasası reformları asgari ücret, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası gibi alanlarda iyileştirme vurgusu yaptı.

OECD Türkiye değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'yi taşıdığı riskler konusunda uyaran OECD CNBC-e.com’a gönderdikleri e-posta değerlendirmesinde, bu riskleri erken politika gevşemesi ve Merkez’in güvenilirliğinde olası bir sarsılması olarak sıraladı. Ayrıca 'TCMB’nin enflasyon hedefi ulaşılabilir' açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE YATIRIMCI İLGİSİ

Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının, Türkiye'ye yönelik kredi notlarını yukarı yönde revize etmesi, yatırımcı ilgisini geri kazandırdı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OECD, geleneksel makroekonomik politikalara dönüşün yatırımcıların güvenini artırdığını ifade etti.İstikrarlı ve güvenilir politikaların devamı halinde uluslararası sermaye akışlarının da hızlanabileceğini vurguladı.

OECD TÜRKİYE İÇİN 2 RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

OECD, Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik riskleri erken politika gevşemesi ve Merkez’in güvenilirliğinde olası bir sarsılma olarak öngördü ve "Uluslararası ortamdan tam anlamıyla faydalanmak ve daha fazla not artışı sağlamak için makroekonomik istikrar politikalarının devam etmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ MÜMKÜN

Orta Vadeli Program’da, Türkiye’nin 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 41,5 olarak belirlendi. 2025 yılı için beklenti yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e, 2026 yılı için ise yüzde 8,5’ten yüzde 9,7’ye yükseltildi. OVP’deki bu yukarı yönlü revizyon gerçekçi bir yaklaşım olarak algılandı. TCMB’nin enflasyon beklentisi yüzde 38. Üst bandı yüzde 42. OECD’ye göre bu hedef de ulaşması mümkün bir hedef.

YATIRIMCILAR YAPISAL REFORMLARI DA GÖRMEK İSTİYOR

OECD’nin yorumuna göre yatırımcılar yalnızca politika değişikliklerini değil, aynı zamanda yapısal reformları da görmek istiyor. Özellikle işgücü piyasası reformlarının, sürekli iş sözleşmelerinin daha esnek hale getirilmesi, sosyal koruma sisteminin kıdem tazminatından daha geniş kapsamlı işsizlik sigortasına kaydırılması ve yasal asgari ücretlerin firmalar için karşılanabilir olmasının sağlanmasının daha fazla güven ortamı oluşturabileceğine dikkat çekildi.