Türkiye ekonomisi The Economist'te! "Zengin Türkler artıyor ama..." 

25 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:22

Türkiye ekonomisi tarihinin en zorlu enflasyon dönemlerinden birini yaşıyor. Türk Lirası dolar karşısında yüzde 19'u aşan değer kaybı yaşarken orta ve dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı gitgide büyüyor.

Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönem Londra merkezli İngiliz ekonomi dergisi The Economist'e "Türkiye’de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul" başlıklı bir makaleye konu oldu.

Dergi, Türkiye'deki gelir adaletsizliği üzerinden yaptığı analizde bir yandan lüks tüketimin doruk noktasına ulaştığı Türdkiye'de ultra zengin sayısının arttığına dikkat çekerken diğer yandan da orta ve dar gelirli kesimin satın alma gücündeki erimeye işaret etti

TÜRK İNSANINI SORDULAR: ZENGİN HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Makalede enflasyon ve yüksek faiz oranlarının neden olduğu zorluklara değinilirken gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin, "Hafta içi bir öğleden sonra, İstinye Park AVM’de mağazalar oldukça hareketli. Şehrin Michelin yıldızlı restoranları ve yat limanları sürekli dolu. Türkiye’nin en büyük şehrinde, lüks malların tüketimi artarken, şaşırtıcı bir servet patlamasının belirtileri her yerde görülüyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de 30 milyon dolar veya üstü servete sahip olan ultra zenginlerin sayısının 2022 ile 2023 arasında yüzde 10 artış gösterdiği ifade edildi. Buna karşın halkın geri kalan kesiminin durumunun vahim olduğu vurgulanarak "Ortalama bir Türk’e daha zengin olduklarını hissedip hissetmediklerini sorduğunuz zaman, cevap kesinlikle hayır olacaktır" denildi.

ULTRA ZERGİNLERLE DOĞAN YENİ SEKTÖR: VARLIK YÖNETİMİ

Ultra zengin sayısındaki artışın Türkiye'de yeni bir sektörün doğmasına da sebebiyet verdiği belirtildi. İstanbul ve Bodrum gibi popüler bölgelerde harcamaların artmasının ardında Türkiye’nin “yeni süper zenginleri” için hizmet veren bir varlık yönetimi sektörünü ortaya çıktığı belirtildi. Bu sektördeki Türk varlıklarının hacminin de 2024 sonuna kadar 123 milyar dolara yaklaşmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan makalede Türk Lirası'nın dolar karşısındaki büyük değer kaybına da dikkat çekilirken bu durumun bir sonucu olarak gayrimenkul fiyatlarının dolar bazında hızla arttığı ifade edildi.