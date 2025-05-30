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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,17'lik büyüme olacağı yönündeydi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre,GSYH 2025 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,0 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,17 oranında büyüme göstereceği yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,0 arttı. Geçen yıl dördüncü çeyrekte yüzde 3 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2024'ün tamamında yüzde 3,2 büyümüştü. 2024'ün ilk çeyreğinde ise büyüme yüzde 5,4 seviyesindeydi.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞERİ YÜZDE 7,3 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 arttı.

Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi ise yüzde 1,8 azaldı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL oldu.

GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,0 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,1 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,01 azalırken ithalatı yüzde 3,0 arttı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ2025 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 42,9 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 36,4 iken, 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 35,0 oldu.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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