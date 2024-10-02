Türkiye'de en çok satılan araç markaları belli oldu! Chery satışları geriledi: İşte ilk 3'e giren markalar
Otomobil ve hafif ticari araçlarda eylül ayında en çok satan markalar belli oldu. Geçtiğimiz ayda otomobil ve hafif ticari araç satışında Renault zirvede yer aldı. Otomobil satışlarında Güney Koreli markaların ağırlığı dikkat çekti.
Eylül ayında Türkiye satılan araç markalarına yönelik istatistikler yayımlandı. Eylül 2024’te otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85 bin 540 olarak gerçekleşti. En çok satılan araçlar listesinin ilk 3 sırası belli oldu.
RENAULT ZİRVEDE
Geçtiğimiz ay en çok satılan araçlar arasında listenin zirvesinde Renault yer aldı. Fiat 7 bin 721 satış ile ikinci sırada, Ford 7 bin 351 satış ile üçüncü sıraya yerleşti.
EBS Yatırım tarafından yayımlanan veriler şu şekilde:
CHERY SATIŞLARI GERİLEDİ
Türkiye’ye yatırım yapacağı konuşulan Çinli araç markası Chery’nin Pazar payı eylül ayında daraldı. Ünlü araç markası aynı kategoride 3 bin 215 satışla 12. sırada yer aldı. Chery, uzun süre sonra ilk kez listenin ilk 10 sıralamasının gerisinde kaldı. Buna eylül ayında uygulanan ek vergilerin neden olduğu ifade edildi.
GÜNEY KORELİ MARKALAR DİKKAT ÇEKTİ
Otomobil satışlarında Renault listenin ilk sırasında yer alırken Hyundai ikinci sırada, Fiat ise üçüncü sırada yer aldı. Otomobil satışları listesinde Chery, listenin ilk beş sıralamasında yer alırken bu kez dokuzuncu sıralaya geriledi. ODMD'nin verilerine göre Chery ile 4.sıradaki VW arasındaki 500 adetlik satış fark dikkat çekti.
Renault yine süper olmuş be geçenlerde bir araba almayı düşünüyorum belki de Renault olurum