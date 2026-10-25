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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:22

Türkiye, eylülde elektriğinin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklardan üretti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre eylülde Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 70,3'ü yerli kaynaklardan karşılandı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı yüzde 63,1'e ulaşırken, elektrik üretimindeki dışa bağımlılık oranı yüzde 30'un altına geriledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Türkiye, eylülde elektriğinin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklardan üretti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 16:22

eylül ayı elektrik kurulu güç ve üretim verilerini duyurdu. Toplam elektrik üretiminin yüzde 70,3’ü yerli kaynaklardan karşılanırken, yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı yüzde 63,1’e ulaştı.

Eylül ayında gerçekleşen 31,79 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminde aslan payını hidrolik santraller alırken; güneş ve rüzgarın toplam üretimdeki payı yüzde 25,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, eylülde elektriğinin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklardan üretti

EYLÜL 2026 ELEKTRİK ÜRETİMİ VE KURULU GÜÇ VERİLERİ

ParametreDeğer / Oran
Toplam Kurulu Güç:127.355 MW
Yenilenebilir Kurulu Güç:80.315 MW (%63,1 pay)
Yerli Kaynak Kurulu Güç Payı:%72,1
Güneş + Rüzgar Kurulu Gücü:43.762 MW (%34,4 pay)
Aylık Toplam Üretim:31,79 milyar kWh
Yerli Kaynaklı Üretim Payı:%70,3 (22,35 milyar kWh)
Yenilenebilir Kaynaklı Üretim Payı:%56,9 (18,10 milyar kWh)

ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK SANTROLLERİ

Eylül ayında elde edilen 31,79 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminde kaynak dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Hidroelektrik: 8,27 milyar kilovatsaat (%26,0 pay)
  • Güneş Enerjisi: 4,32 milyar kilovatsaat (%13,6 pay)
  • Rüzgar Enerjisi: 3,84 milyar kilovatsaat (%12,1 pay)
  • Güneş + Rüzgar Toplam Üretim: 8,16 milyar kilovatsaat

BAKAN BAYRAKTAR: "DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 30'UN ALTINA İNDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede elektrik üretimindeki yerlilik vurgusuna dikkat çekti:

"Kurulu gücümüz giderek artarken elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk. Halihazırda ciddi bir güce eriştiğimiz elektrik alanındaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Böylece, arz güvenliğimizi sağlamlaştırırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı ekonomik kalkınmamızın önemli bir aracı haline getireceğiz."

ETİKETLER
#Alparslan Bayraktar
#yenilenebilir enerji
#elektrik üretimi
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Yerli Kaynak
#Ekonomi
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