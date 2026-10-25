Türkiye, eylülde elektriğinin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklardan üretti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eylül ayı elektrik kurulu güç ve üretim verilerini duyurdu. Toplam elektrik üretiminin yüzde 70,3’ü yerli kaynaklardan karşılanırken, yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı yüzde 63,1’e ulaştı.

Eylül ayında gerçekleşen 31,79 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminde aslan payını hidrolik santraller alırken; güneş ve rüzgarın toplam üretimdeki payı yüzde 25,7 olarak kayıtlara geçti.

EYLÜL 2026 ELEKTRİK ÜRETİMİ VE KURULU GÜÇ VERİLERİ

Parametre Değer / Oran Toplam Kurulu Güç: 127.355 MW Yenilenebilir Kurulu Güç: 80.315 MW (%63,1 pay) Yerli Kaynak Kurulu Güç Payı: %72,1 Güneş + Rüzgar Kurulu Gücü: 43.762 MW (%34,4 pay) Aylık Toplam Üretim: 31,79 milyar kWh Yerli Kaynaklı Üretim Payı: %70,3 (22,35 milyar kWh) Yenilenebilir Kaynaklı Üretim Payı: %56,9 (18,10 milyar kWh)

ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK SANTROLLERİ

Eylül ayında elde edilen 31,79 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminde kaynak dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hidroelektrik: 8,27 milyar kilovatsaat (%26,0 pay)

Güneş Enerjisi: 4,32 milyar kilovatsaat (%13,6 pay)

Rüzgar Enerjisi: 3,84 milyar kilovatsaat (%12,1 pay)

Güneş + Rüzgar Toplam Üretim: 8,16 milyar kilovatsaat

BAKAN BAYRAKTAR: "DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 30'UN ALTINA İNDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede elektrik üretimindeki yerlilik vurgusuna dikkat çekti:

"Kurulu gücümüz giderek artarken elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk. Halihazırda ciddi bir güce eriştiğimiz elektrik alanındaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Böylece, arz güvenliğimizi sağlamlaştırırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı ekonomik kalkınmamızın önemli bir aracı haline getireceğiz."