Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Ramazan Ayı'nda uygulanacak olan ramazan pidesi tarifesi belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin gramajı ve fiyatını Kocaeli'de açıkladı. Geçtiğimiz yıl 340 gram 20 TL olarak satılan ramazan pidesi bu yıl 370 gram 30 TL tarifesiyle satılacak. Konuyla ilgili açıklamada yapan Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı "Kilo fiyatı 81 TL üzerinde olmayacak. Yüzde 33'lük fiyat artışı söz konusu. Kocaeli için 370 gramı 30 TL olacak" dedi.

"PİDE FİYATINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA"



Balcı, "Türkiye'nin hiç bir şehrinde yüzde 35 üzerinde artış olmayacak. Ramazan pidesi ununda yüzde 40, işçi maliyetlerinde yüzde 40 artış oldu. Enflasyon yüzde 45 olarak gerçekleşti. Pide fiyatındaki artış enflasyonun altında. Vatandaşımızın alım gücünü düşünmek zorundaydık ve vatandaşımızın ramazan pidesi alabilmesi için elimizden geleni yapmıştık. Yüzde 50 zam demek doğru değil çünkü gramaj da yukarı çekildi. Hem fiyat hem gramaj artışı olduğu için artış yüzde 33 oluyor" diye konuştu.

"UN FİYATLARINDA BİR ARTIŞ OLMAMASI HALİNDE ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Balcı, ekmek fiyatlarına un fiyatları nedeniyle geride kalan süreçte zam yaptıklarını dile getirerek, "Un fiyatlarında bir artış olmaması halinde yeniden zam yapmayacağız. Bugüne kadar şükürler olsun undaki zammı yüzde 25'de tutuldu. Bu oran böyle devam ettiği sürece ekmeğe zam gündeme gelmeyecek. Ekmek ve pide arasındaki fark oranına bakarsak yüzde 30 fark söz konusu" dedi.

GRAMAJ DA FİYAT DA ARTIRILDI

Buna göre geçen yıl 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL oldu. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı. Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

250 GRAM PİDENİN YENİ FİYATI 20 TL OLDU

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi. Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.